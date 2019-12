Laut Trainer Jürgen Klinsmann spielt Hertha BSC dank der Millionen von Investor Lars Windhorst auf dem Transfermarkt in einer neuen Liga. Man könne nun „bei Spielern anklopfen, die früher nicht in unserer Kategorie waren“, sagte der ehemalige Welt- und Europameister am Montag: „Das ist etwas Tolles, etwas Neues, dass sich jetzt auch internationale Klubs mit Hertha BSC beschäftigen. Die beobachten natürlich auch, was hier gerade abläuft.“