ÖVP-Chef Sebastian Kurz versammelt seine Vertrauten um sich. Karoline Edtstadler zieht wie berichtet als Europaministerin ins Kanzleramt ein, Susanne Raab, bisher Sektionschefin im Außenministerium, übernimmt das neu geschaffene Integrationsressort. Raab, seit 2011 in den verschiedensten Bereichen der Integration tätig, hat auch am Islamgesetz sowie am Burkaverbot mitgearbeitet.