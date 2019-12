Vermutlich durch ein defektes Elektrogerät brach am Montag gegen 6.25 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Ortschaft Pölzling bei Gallzien ein Brand aus, wobei das Wohn-Esszimmer vollkommen zerstört und die angrenzende Küche durch Rauch und Ruß stark verschmutzt wurde. Der 65-jährige Hausbesitzer bemerkte zum Glück das Feuer, so konnten seine 59-jährige Ehefrau und die beiden Kinder das Haus rechtzeitig verlassen. Der 65-Jährige musste aber mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.