Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel – nach einer langen Silvesternacht muss man wissen, wie man sich wieder aufpäppelt. Wer am Tag davor Fondue geschmaust hat, hat Glück: „Das ,Fondue-Wasser‘ lässt sich als Basis für eine Suppe hernehmen. Die gibt dem Körper wieder das zurück, was ihm am Vortag abhanden gekommen ist“, sagt Petra Eberharter aus Linz.