Acht anonyme Geburten im Jahr 2018

Warum die Frau die Babyklappe oder dieMöglich der anonymen Geburt nicht genutzt hat – oder ob sie davon nichts gewusst hat –, wird sich erst herausstellen, wenn sie gefunden ist. 2018 gab es in Oberösterreich fünf anonyme Geburten, eine Frau legte ihr Neugeborenes in eine Babyklappe. Solche gibt es am Keplerklinikum sowie auch bei den Spitälern in Grieskirchen, Vöcklabruck und Ried.