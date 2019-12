Eigentlich ist der einstige Hollywoodjungstar Judy Garland (Renée Zellweger) mit 46 Jahren finanziell und körperlich am Ende. Da kommt das Angebot für einige Wochen voll ausverkaufter Shows in London gerade recht. So reist der Filmstar ins West End Theater „The Talk of the Town“. Wenn sie es auf die Bühne schafft, ist die Strahlkraft der Hollywoodlegende ungebrochen. Doch ihre Drogenabhängigkeit macht dies allabendlich zur Zitterpartie.