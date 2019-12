„Präg’ dir das gut ein. Er fährt so, wie du es ihm ansagst“,, lächelt Ilka Minor. Nicht ganz ernst gemeint, als mir zuletzt auf einer Testfahrt die beste Beifahrerin der Rallye-Welt ihr „Gebetsbuch“ in die Hand drückt. So nennen die Rallye-Asse den Block, auf dem die Infos zur Strecke notiert sind: Kurven, Geschwindigkeiten, Gänge bzw. die Beschaffenheit der Strecke. Aber Johannes Keferböck benötigte von mir keine Infos, als der Jänner-Sieger von 2018 zuletzt seinen nagelneuen Skoda Fabia R5 für die „Jänner“ testete. Erst langsam, dann immer schneller. Für einen 08/15-Autofahrer wie mich war nicht nur der kurze, harte Bremsweg und der Speed beeindruckend. Vielmehr das, was ein Beifahrer zu leisten hat. Denn der Pilot vertraut seinem Co. blind. „Und umgekehrt“, sagt Minor. Doch Beifahrer zu sein, ist mehr als nur stupide das „Gebetsbuch“ vorzulesen. Vielmehr kommt es auf das richtige Timing an, die Aussprache, sogar auf die Stimmlage. Das alles bei hoher Geschwindigkeit in einem engen Boliden. Das alles fordert bei den bevorstehenden 163 km der Jännerrallye Körper und Geist.