Am 30. Dezember gegen 9 Uhr passierte in der Lobby eines Linzer Hotels ein Betrug, bei dem die Opfer, ein 45-Jähriger und eine 44-Jährige aus dem Bezirk Urfahr Umgebung, einem vermeintlichen Käufer Golddukaten übergaben. Mit dem Unbekannten hatten sie zuvor vereinbart sich in besagter Lobby zu treffen und den Verkauf abzuwickeln.