Der stinkreiche Familienpatriarch (Christopher Plummer) ist tot. Aber ist der Autor am Abend seines 85. Geburtstages ermordet worden oder hat er Selbstmord begangenen? Es ist an Privatdetektiv Benoit Blanc (Daniel Craig in Höchstform), die liebe Verwandtschaft in „Knives Out - Ein Mord ist Familiensache“ (ab 2. Jänner im Kino) unter die Lupe zu nehmen. Wie es sich für ein klassisches Whodunit im Stil von Agatha Christie gehört, verhalten sich die Erben (darunter Jamie Lee Curtis, Don Johnson und Chris Evans) alles andere als kooperativ. Kann der Schnüffler das Lügennetz am Ende durchbrechen? Echte Krimi-Kenner können jetzt mit krone.at zum Kinostart einen von zwei Gutscheinen für ein Dinner & Crime gewinnen!