Am Auftakttag der Sternsinger-Aktion, dem 27. Dezember, hatten die Sternsinger Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) besucht. Am Neujahrstag sind Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Außenminister Alexander Schallenberg an der Reihe. Am 1. Jänner wird zudem eine Sternsinger-Gruppe aus der burgenländischen Pfarre Ollersdorf am Neujahrsgottesdienst mit Papst Franziskus im Petersdom teilnehmen.