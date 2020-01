Wunder der Obsession

Die „Wunderkammer“, in der Strapse und exotische Schlangen, Pfeifen, Möbel und Gott und die Welt Eingang gefunden haben, brauchte Jahre der Aufarbeitung. Doch nun am 24. Jänner ist es soweit: „Wir widmen Pachinger einen Bereich in der Sammlungsschau und thematisieren die Konstruktion von Wissensspeichern ebenso wie das unterkontrollierbare Terrain menschlicher Obsessionen.“ Zweiter Höhepunkt mit zeitgleicher Eröffnung: Eine Gedenkschau an den Industriellen und Maler Egon Hofmann (1884-1972), einen Vertreter der Moderne in Oberösterreich.