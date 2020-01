Die Parkplatzerweiterung am Patscherkofel war schon fix fertig geplant, eingereicht und genehmigt, die Bagger bestellt - doch dann machte die putzige Haselmaus den Seilbahn-Betreibern einen Strich durch die Rechnung: Baustelle abgesagt! Damit geht das Parkchaos an der Talstation in die Verlängerung.