Viele laufen am letzten Tag des Jahres um Top-Zeiten, andere wollen sich vor den Feiern am Abend noch bewegen. Und wieder andere ihr Gewissen beruhigen, weil der Sport heuer zu kurz gekommen ist. Neben den genannten Läufen steigen noch Silvesterläufe in Pucking, Aurolzmünster, Gmunden und Feldkirchen an der Donau.