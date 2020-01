Es sind nur noch wenige Stunden bis zum Jahreswechsel. In vielen Kliniken fiebern schon Personal und Eltern darauf, das Neujahrsbaby in Empfang zu nehmen. Egal ob Bub oder Mäderl, die Statistik kennt den kleinen Erdenbürger bereits und weiß, dass seine Mami doppelt so viel Zeit mit ihm verbringt wie Papi.