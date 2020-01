Über renommierte Auszeichnungen darf man sich in den Pflegezentren in Wilhelmsburg und Amstetten freuen. Mit ihren Projekten holten die Heime den ersten sowie den dritten Platz beim „Teleios-Preis“. Erfolge die auch bei der Jugend nicht unbeachtet bleiben. Immer mehr Zivildiener drängen in die Betreuungszentren.