Da ist das Angebot des Impresarios Bernard Delfont (der großartige Michael Gambon) zu einem mehrwöchigen Engagement in London der rettende Anker oder zumindest Strohhalm. In Großbritannien wird die Garland noch geliebt, und das Publikum strömt in den Nachtclub „Talk of the Town“, während Judy ihre beiden Kinder Lorna und Joey bei ihrem Ex-Ehemann Sid Luft (Rufus Sewell) zurücklässt.