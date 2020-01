Sängerin aus Meidling: Hoch hinaus in L.A.

Nach ihrem Studium am „Berklee College of Music“ in Boston, verbrachte die Wienerin Marie Lang zwei Jahre in New York City, wo sie in der Clubszene auftrat und mit einigen House Produzenten wie Pat Lok und Sammy Bananas kollaborierte. Im Februar 2019 zog sie dann nach Los Angeles, um dort an ihrem Soloprojekt zu arbeiten. Jetzt kommt die Wienerin in ihre Heimatstadt zurück, um im „Sneak In“ aufzutreten: