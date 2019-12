Das sind die größten Beauty-Trends 2020

# Jakobsmuschel-Nägel

In den letzten Jahren haben sich die Nägel zu einer Form der Selbstdarstellung entwickelt, Extensions und Nail-Art ermöglichen eine Reihe beeindruckender Looks. Im Jahr 2020 erwarten wir noch mehr Variationen in Bezug auf die Nagelform, die sich über abgerundete oder quadratische Formen hinausbewegt. So wird etwa die Jakubsmuscheln-Form zum Trend.