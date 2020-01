Andere zur Weißglut treiben - was könnte es Schöneres geben? Wenn es Ihnen auch so ergeht, haben wir vielleicht genau das Richtige für Sie: Die kostenlose Website fakeupdate.net gaukelt auf dem Rechner Ihres Opfers eine Update-Installation vor und dürfte damit selbst die geduldigsten Freunde oder Kollegen in den Wahnsinn treiben.