Pyrotechnik-Verbot in Wien

Die Wiener Polizei, die mit einem Großaufgebot am beliebten Silvesterpfad für Sicherheit sorgen wird, appellierte bereits an die Bevölkerung, freiwillig auf Pyrotechnik zu verzichten. Im Wiener Stadtgebiet ist das Zünden gängiger Gegenstände ausdrücklich verboten. Soweit es der Polizei möglich ist, wird repressiv gegen Verstöße gegen das Pyrotechnikgesetz vorgegangen, kündigte diese schon am vergangenen Freitag an. Es drohen empfindliche Strafen, außerdem werden Raketen und Co. abgenommen.