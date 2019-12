Immer wieder war Maurer, die insbesondere bei FPÖ-Fans und dem rechtskonservativen Teil der ÖVP-Wählerschaft als rotes Tuch gilt, für einen Posten in einer möglichen türkis-grünen Bundesregierung genannt worden - etwa als Staatssekretärin für Wissenschaft. Auch dem grünen Team für die Regierungsverhandlungen gehört sie an prominenter Stelle an. Nun berichtet der „Standard“ unter Berufung auf „Eingeweihte“, Maurer werde im Parlamentsklub bleiben und diesen anführen, sobald Kogler, der auch den Klub führt, in die Regierung wechselt.