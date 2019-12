Als sie sich am 20. August 2018 allein vor das schwedische Parlament setzte, um für das Klima zu streiken, kannte noch fast niemand das junge Mädchen mit den geflochtenen Zöpfen. Heute ist die 16-Jährige weltberühmt: Greta Thunberg inspiriert weltweit Millionen Menschen, sich für die „Fridays for Future“-Bewegung einzusetzen. Doch geht ein solches Engagement spurlos an einem jungen Mädchen vorüber? Ein Interview mit Gretas Vater lässt nun aufhorchen.