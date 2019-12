Alle Jahre wieder kürt das Filesharing-Nachrichtenportal „TorrentFreak“ die bei Schwarzkopierern beliebtesten Serien des Jahres. Und alle Jahre wieder liegt HBOs enorm populäre Fantasy-Serie „Game of Thrones“ vorn. 2019 bildet da keine Ausnahme, dürfte aber das letzte Jahr sein, in dem „Game of Thrones“ die meistgesaugte Serie der Welt ist.