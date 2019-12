Bot in Dungeon voller Untoter gelotst

Im Online-Forum „Reddit“ beschreiben deshalb Spieler, wie sie das Gesetz im Spiel selbst in die Hand nehmen - und Bots mit recht kreativen Mitteln nachstellen. Sie im Spiel zu töten, reicht dabei nicht. Die Bot-Software belebt den Charakter nach kurzer Zeit wieder, wenn er stirbt. Ein Spieler beschreibt daher, wie er mit der Gedankenkontrollfähigkeit seines Priesters einen Bot in einen Dungeon voller Untoter lotste, aus dem er mangels Orientierungspunkten nicht so schnell wieder herauskam.