Das sind die Top-Events im Jänner in Wien

# Falco Gedenknacht

Falco alias Johann Hölzel aus Wien, gelang 1986 mit dem Hit „Rock Me Amadeus“ der große Durchbruch sowie eine Sensation. Als erster und bislang einziger Sänger, war er mit einer deutschsprachigen Nummer drei Wochen Platz 1 der US Charts. Grund genug, den Ausnahmekünstler erneut die gebührende Ehre zu erweisen. Am Samstag, dem 18. Jänner, findet die „Falco Gedenknacht“ bereits zum 23. Mal in Wien statt. Kennzeichnend für diese Veranstaltung ist, dass auf dem großen Dancefloor ausschließlich

Musik von Falco, darunter viele Raritäten und unveröffentlichte Titel gespielt werden. Hier geht es, wie bei keiner anderen Veranstaltung, wirklich um die Musik des Idols, und die zahlreichen eingespielten Wortmeldungen des Falken, machen einen glauben, dass der Künstler persönlich unter den Gästen anwesend ist. Am zweiten Floors wird zu einer Party ‘wie damals‘ geladen. Auf der Playlist stehen die Kult-Classics seiner Zeit.

Wann: 18. Jänner, ab 21 Uhr

Wo: Cabaret Fledermaus, 1., Spiegelgasse 2

Web: www.fledermaus.at