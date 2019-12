Das sind die besten Silvester-Partys der Stadt

#4. New Year’s Eve Rooftop Special -"Above The Clouds"

Luigi Barbaro Junior, Johannes Paul Rittenauer und Dani El Stein laden zum New Year’s Eve Rooftop Special „Above The Clouds“ und präsentieren damit auch dieses Jahr wieder die exklusivste und höchste Silvester-Rooftop-Party der Wiener Innenstadt! Dieses Mal wird im Justizpalast gefeiert. All-Inclusive Drinks, Midnight Snacks, Live Performances und coole Sounds der besten Wiener DJ‘s! Los geht‘s um 22 Uhr!

Wo: Justizpalast Wien, 1., Schmerlingplatz 11