In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Am 29. Dezember 2013 gelingt Marlies Schild historisches: Im Alter von 32 Jahren gewinnt die Saalfelderin zum vierten Mal den Slalom in Lienz und feiert ihren insgesamt 35. Weltcupsieg in dieser Disziplin. Nach dem ersten Durchgang ist Schild nur Sechste, doch mit einer fulminanten Leistung im zweiten Lauf fährt sie auf Platz eins und krönt sich zur damals erfolgreichsten Slalomfahrerin aller Zeiten.