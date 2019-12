Der oberösterreichische Hersteller KTM will bei der Dakar auch auf der arabischen Halbinsel weiterhin den Ton angeben. Am 17. Jänner soll in Qiddiya zum 19. Mal in Folge ein KTM-Pilot auf dem Podest ganz oben stehen. Die Werksfahrer sind neben Walkner der australische Zweifach-Sieger Toby Price (2016, 2019) und der in Dubai lebende britische Rallye-Weltmeister Sam Sunderland (Sieger 2017). „Ich traue mir nicht zu sagen, wer gewinnen wird, aber unsere drei stelle ich ganz vorne hin“, erklärte Team-Manager Heinz Kinigadner. Und bezeichnete Walkner als „starken Sieganwärter“.