Liegt in 80 Prozent der Fälle richtig

Eine Untersuchung von 7000 Vorhersagen Wangas durch ein bulgarisches Institut ergab Anfang der 1970er-Jahre, dass die Hellseherin in 80 Prozent ihrer Prognosen recht hatte. Kurz vor ihrem Tod sagte sie voraus, dass die Erde noch viele Phasen der Unruhe erleben werde, und dass das Gleichgewicht des Planeten nur dann wiederhergestellt werden könne, wenn „Außerirdische“ mit den Menschen in Kontakt träten.