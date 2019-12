Ab nach Spanien

Für Haaland geht‘s jetzt einmal nach Spanien. Am 3. Jänner startet das Trainingslager des BVB in Marbella. Dort wird der Norweger erstmals seine neuen Kollegen treffen und mit ihnen arbeiten. Richtig ernst wird‘s dann am 18. Jänner. Dortmund trifft zum Rückrundenauftakt auswärts auf Augsburg.