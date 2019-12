Während Hannes Reichelt nach dem Kreuzbandriss in Innsbruck am Sonntag operiert wurde, landete Nachbar Christopher Neumayer auch im Hubschrauber. Eine Welle der Solidarität bahnte sich indes den Weg durchs Fahrerlager. Tenor von Paris, Feuz und Co.: „Wir werden Hannes sicher wiedersehen!“