Doch Aichhorn soll nicht der einzige Neuzugang bei den Anifern bleiben. Denn Anlagenbetreiber Gerald Mandl hat Großes im Sinn, will den Klub langfristig als Salzburger Top-Adresse etablieren, in zwei, drei Jahren in der ersten Liga mitmischen. „Wir sind außerdem mit Benedikt Emesz in Verhandlung, der bei Werner Eschauer in Wien trainiert, aber noch andere Angebote hat, wollen vor allem Salzburger holen und als ersten Schritt im kommenden Jahr in die zweite Liga“, erklärt Mandl, der bei seinem Projekt auch Sohn Bernd Kössler weiter an Bord weiß.