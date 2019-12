Wenn Frisieren oder Ankleiden von Schmerzattacken in der Schulter begleitet wird, kann es viele Gründe geben. Einer davon ist Gelenkarthrose, eine Verschleißerkrankung, die den Knochen angreift. Wird es zu stark, bleibt oft nur eine Gelenkprothese, die es bislang nur von „der Stange“ gab. Doch wenn „der Knochenverlust an der Gelenkpfanne zu stark ist, kann man Standardimplantate nicht mehr fixieren“, sagt Reinhold Ortmaier (34), Orthopäde und Unfallchirurg am Ordensklinikum Linz. Er implantierte als einer der ersten Schulterspezialisten in Österreich einem 59-jährigen Patienten ein Schultergelenk, das völlig individuell angefertigt worden war.