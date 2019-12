Er erinnert an einen Fall vor einigen Jahren. Damals verschwand ein Deutscher am Stahlhaus im Tennengau von seiner Gruppe ohne seine Begleiter zu informieren und löste so einen Rettungseinsatz aus. „Wir zogen vor Gericht und haben in allen Instanzen gewonnen“, meint der Bergrettungs-Leiter. Einsätze ohne Sinn kann sich die Freiwilligenorganisation laut Laireiter nicht leisten. „In 22 von 43 Ortsstellen fahren unsere Einsatzkräfte mit ihren Privatautos.“