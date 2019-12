„Weitere Spitzenwerte“

Hinzu kommt die höhere Lebenserwartung in Tirol. Im Österreich-Vergleich ist die Lebenserwartung in Tirol bei guter Gesundheit für Frauen und Männer gleichermaßen mit 70,5 Jahren am höchsten. „Das hängt auch mit moderaten Risikofaktoren wie niedrige Arbeitslosigkeit und gesundheitsförderndes Verhalten in der Region zusammen“, betonen die Studienautoren. Gleichzeitig wird das Gesundheitssystem als zufriedenstellend beurteilt. „Im Bereich des Gesundheitsstatus erreicht Tirol weitere Spitzenwerte, vor allem bei den Indikatoren Übergewicht und Adipositas. Der Risikofaktor Fettleibigkeit ist mit 39 Prozent Anteil an der Bevölkerung in Tirol im Jahr 2014 somit weniger stark ausgeprägt als in Österreich insgesamt“, betont auch der Landesrat.