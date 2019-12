Feiertage ziehen vorbei

Einen Bezug zu Feiertagen hat er nicht. „Da schalte ich ab, auch Geburtstage laufen nebenher.“ Schreiben, Singen und Arbeit erleichtern den Alltag. „Beim Zwiebelschneiden singe ich gerne, da lasse ich alles raus.“ Seinem Job als Koch – „47 Jahre habe ich in dem Beruf gearbeitet“ – wollte Herr G. hier nicht mehr nachgehen. „Ich bin jetzt wieder der Lehrbub. Das ist okay, so verrinnt die Zeit“.