Teilweise haarsträubende Geschichten kennen die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Burgenland: So kann es vorkommen, dass Gutscheine beispielsweise an Wochenenden nicht eingelöst werden dürfen. Auch die Befristung der Guthaben macht weiter Probleme. Denn bei deutschen Anbietern herrscht eine andere Rechtslage als in Österreich. Dort kann ein Gutschein in drei bis vier Jahren verjähren", warnt AK-Experte Christian Kroisser.