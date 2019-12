„Die Zustände in Griechenland erinnern vielerorts an jene in der Dritten Welt“, nimmt sich Erwin Schrümpf kein Blatt vor den Mund. Früher erfolgreicher Unternehmer, hat er vor einigen Jahren das Projekt Griechenlandhilfe.at ins Leben gerufen. Dank der Spenden von Firmen und Privatleuten versuchen er und seine Mitstreiter so, die größte Not im Urlaubsparadies zu lindern. „Wir reden von Familien, die sich keine Zahnbürsten mehr leisten können. Von Eltern, die ihre Lieblinge in Heime stecken, weil sie ihnen nichts mehr zu essen kaufen können. Von Rentnern, die in unbeheizten Wohnungen dahinvegetieren. Von Spitälern, denen es an Desinfektionsmitteln und Medikamenten fehlt“, so Schrümpf. Und das sei nur ein „kleiner Auszug“.