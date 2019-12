Biologische Sensation im Mittelmeer: In der Meerenge zwischen dem italienischen Festland und der Insel Sizilien sind erstmals Orcas gesichtet worden. Wie die Meerestourismusagentur Marecamp mitteilte, entdeckte ein Sportangler die drei Meeressäuger, als er am Freitag mit einem Boot in der Straße von Messina unterwegs war.