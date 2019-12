Ein köstliches Gulasch wollte Eva S. aus dem Südburgenland am Sonntag zubereiten. Dafür kaufte sie am Samstag in der Filiale eines großen Lebensmitteldiskonters vier Packungen Fleisch ein. „Doch zu Hause hatte ich irgendwie den Verdacht, dass die Gewichtsangaben nicht stimmen konnten“, schildert S. im Gespräch mit der „Krone“. Also wog sie alle Verpackungen ab und erlebte eine böse Überraschung: „Überall war definitiv zu wenig drinnen!“ Im „besten“ Fall fehlten 50 Gramm, im schlechtesten sogar 200 Gramm.