Gerade die Nordbahn soll weiter ausgebaut und nicht wie bisher still und heimlich ausgeblutet werden. Die aktuelle Situation ist grotesk, in Wien-nahen Gemeinden bietet man teilweise den Superluxus von bis zu sechs Zugverbindungen pro Stunde an. In der Peripherie ist man schon froh, wenn der Zug einmal pro Stunde hält. Auch die Nachbarschaft, slowakische und tschechische Pendler, leidet unter den aktuellen Verhältnissen. Anton Emrich, Bürgermeister aus Moravský Svätý Ján (St. Johann an der March), hat nun Unterstützung zugesagt. Eine Petition in drei Sprachen wurde verfasst. Damit soll in Zukunft der Druck auf die Verantwortlichen in Wien und St. Pölten erhöht werden.