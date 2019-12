Dreizehntausendsechshundertdreiundvierzig (in Zahlen 13.643) Kilometer - so weit ist es von Graz bis in die japanische Hauptstadt Tokio. Genau diese Zahl hat nämlich der Fahrradcomputer von Elias Lang und Fabio Prenn angezeigt, als sie am 19. Dezember vor dem berühmten Tokyo Tower von ihren Rädern stiegen.