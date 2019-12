Auf der indonesischen Insel Sumatra ist es erneut zu einer tödlichen Begegnung zwischen Tiger und Mensch gekommen. Die zerstückelten Überreste einer jungen Frau seien am Freitag unweit einer öffentlichen Badestelle im südlichen Bezirk Muara Enim gefunden worden, berichtete ein lokales Nachrichtenportal am Wochenende. Vertreter der Naturschutzbehörde gingen davon aus, dass ein Tiger die 30-Jährige zerfleischt hatte. Die Badestelle befindet sich nahe jenem geschützten Waldgebiet, in dem die seltenen Sumatra-Tiger leben.