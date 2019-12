Drei Monate nachdem eine 54-jährige Frau tot in einer Wohnung in St. Veit an der Glan aufgefunden worden ist, wird ein Mann (57), der sie misshandelt hatte, wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt bestätigte am Sonntag auf APA-Anfrage die Anklage.