Versuche, Bluttat zu vertuschen

Wie berichtet, war das spätere Opfer, ein 35 Jahre alter Tessiner, der in Bellinzona lebte, am 17. Dezember offenbar im Zuge eines Streits mit einem Landsmann sowie dem Österreicher getötet worden. Auch dürfte es Versuche gegeben haben, die Bluttat zu vertuschen. So zeigte das Video einer Überwachungskamera am Gang der Unterkunft den Österreicher, wie er zunächst das spätere Opfer in das Zimmer stößt und wenig später den blutüberströmten Leblosen quer über den Gang in gegenüberliegende Räumlichkeiten zieht. Danach nahm das Duo offenbar einen Wischmopp zur Hand, um damit die Spuren zu beseitigen.