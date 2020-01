Reichweite ist für Streaming-Stars nicht alles

Dafür sind die Streamer auch bereit, Einbußen bei ihrer Reichweite in Kauf zu nehmen. Bei „Ninja“ sahen auf Twitch im Schnitt 30.000 Menschen beim „Fortnite“-Spielen zu, auf Microsofts Mixer sind es nur mehr 10.000. Überhaupt ist Twitch nach wie vor der Streaming-Platzhirsch, hatte laut dem Blog „StreamElements“ im dritten Jahresviertel 2019 einen Marktanteil von über 75 Prozent, während YouTube Gaming auf 17,6, Facebook Gaming auf 3,7 und Mixer auf 3,2 Prozent kamen. Doch Marktanteile können sich in der IT-Welt schnell ändern - ein großer Exodus der Streaming-Stars bei Twitch könnte deren Anhänger in Scharen zur Konkurrenz treiben.