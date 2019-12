Das deutsche NGO-Schiff Alan Kurdi ist am Sonntag mit 32 geretteten Migranten an Bord in einem italienischen Hafen eingetroffen. Das Schiff legte am Sonntag im Hafen von Pozzallo im Süden Siziliens an, teilte die Hilfsorganisation Sea-Eye mit. Die Crew hatte die Menschen in der Nacht auf Freitag von einem überfüllten Kunststoffboot geborgen.