Nach der Premiere im heurigen Sommer will das Land Salzburg auch im Sommer 2020 Abfahrtssperren für den Transit-Reiseverkehr auf der Tauernautobahn an den stärksten Reisewochenenden aktivieren. Das kündigte Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) am Sonntag an. Zudem sollen auch private Straßenaufsichtsorgane die Abfahrten kontrollieren, und die Beschilderung soll übersichtlicher werden.