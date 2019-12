Sammelklage in den USA, Negativpreis in Frankreich

In den USA hat dieses häufige Problem im Sommer eine Sammelklage ausgelöst, berichtet der Gaming-Blog „Nintendo Life“. Man sei sich des Problems bewusst, hieß es von dem japanischen Gaming-Konzern. In einzelnen Regionen startete Nintendo Umtausch- und Reparaturaktionen. Nicht aber in Frankreich, wo für eine Reparatur 45 Euro fällig werden.