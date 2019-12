Nachdem drei Freerider am Samstag im verschneiten Gelände in Leogang im Salzburger Pinzgau einen Notruf abgesetzt hatten, haben 20 Bergretter mehrere Stunden vergeblich nach den offenbar in Not geratenen Tschechen gesucht. Wie sich am Abend herausstellte, waren die Snowboarder bereits selbstständig ins Tal gefahren. Die Einsatzkräfte hatten sie aber erst informiert, als sie schon in der Unterkunft waren.